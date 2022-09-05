據大陸央視新聞報導，今天（5日），中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發佈了關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告。調查發現，美國國家安全局（NSA）下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）多年來對中國國內的網路目標實施了上萬次的惡意網路攻擊，控制了相關網路設備，疑似竊取了高價值數據。

今年4月，西安市公安機關接到一起網路攻擊的報警。西北工業大學信息化建設與管理處副處長兼信息中心主任宋強表示，近期該校系統發現木馬程式，企圖非法獲取權限，這給校方的正常工作和生活秩序造成了重大的風險隱患。該校高度重視網路安全工作， 已將該情況報警。

西安市公安機關對此高度重視，立即組織警力與網路安全技術專家成立聯合專案組對此案進行立案偵查。中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司聯合組成技術團隊，全程參與了此案的技術分析工作。

技術團隊先後從西北工業大學的多個信息系統和上網終端中提取到了多款木馬樣本，綜合使用中國國內現有數據資源和分析手段，並得到了歐洲、南亞部分國家合作夥伴的通力支持，全面還原了相關攻擊事件的總體概貌、技術特徵、攻擊武器、攻擊路徑和攻擊源頭，初步判明相關攻擊活動源自美國國家安全局（NSA）「特定入侵行動辦公室」（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO）。

本次調查還發現，在近年裡，美國國家安全局（NSA）下屬特定入侵行動辦公室（TAO）對中國國內的網路目標實施了上萬次的惡意網路攻擊，控制了數以萬計的網路設備，包括：網路服務器、上網終端、網路交換機、電話交換機、路由器、防火牆等，竊取了超過140GB的高價值數據。

聯合技術團隊經過複雜的技術分析與溯源，還原了西北工業大學遭受網路攻擊的過程和被竊取的文件，掌握了美國國家安全局（NSA）下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）對中國信息網路實施網路攻擊和數據竊密的相關證據，涉及在美國國內對中國直接發起網路攻擊的人員13 名，以及美國國家安全局（NSA）通過掩護公司為構建網路攻擊環境而與美國電信運營商簽訂的合同60餘份、電子文件170逾份。

西安市公安局碑林分局副局長靳琪表示，目前，聯合專案組已將相關調查結果上報中國國家有關部門。