大陸23歲新生代女星趙露思，近幾年憑著甜美臉蛋與高䠷身材，於超夯電視劇《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》中演出而逐漸嶄露頭角，成為家喻戶曉的女星，近期她又與男星吳磊合作古裝劇《星漢燦爛‧月升滄海》，而使人氣再度攀升，代言、戲劇邀約不斷。而近期忙著拍攝全新校園劇《偷偷藏不住》的她，不斷被「代拍」流出現場花絮照，令網友相當傻眼，劇組也忍不住出面發聲了。

這幾年幾乎都以古裝劇為主的趙露思，近期也突破戲路，接下小說改編的時裝劇《偷偷藏不住》，與180公分男星陳哲遠大談「兄妹戀」，令粉絲相當期待。但兩人自戲劇開拍以來，因對戲場面幾乎都是戶外難以防範，因此無論是角色造型、劇情幾乎都遭「代拍（偷拍）」外洩，近期兩人一場在階梯上的曖昧對手戲也遭到偷拍，網友還自行加上小說廣播劇音檔，使整場戲的內容幾乎被完整劇透；加上趙露思近期被偷拍拍到穿著學生制服的清純扮相，令不少書迷及網友看到後相當傻眼，紛紛表示「劇透太多了」、「感覺整部戲都快要看完了」、「還沒開播整部戲都在微博上演完了，那之後要看什麼」，意外引起反彈聲浪。

趙露思與陳哲遠的新戲《偷偷藏不住》近期遭人瘋狂偷拍。（圖／微博）

對此，劇組也不忍了出面發聲，表示「感謝大家對《偷偷藏不住》的關注與喜愛！目前全組人員正在緊鑼密鼓的拍攝中，在此我們呼籲大家嚴格抵制代拍、劇透等不良行為，尊重演員與作品，劇組拍攝不易，還望配合！再次感謝大家的支持，期待能與大家早日相見！」

事實上，《偷偷藏不住》自開拍以來風波不斷，除了遭到書迷質疑女主角趙露思的外貌特質與擁有大眼、梨渦的原著角色不符外，趙露思23歲的年紀也與原著13歲的年紀設定相差太遠，使劇組一度延遲開拍，如今又因劇情遭偷拍劇透，使此劇未開播就蒙上陰影。