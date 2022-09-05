BA.5變異株免疫逃脫強、傳染力更高，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，新冠病毒變異到BA.5的潛伏期已縮短到只剩2天，且更容易再次感染，根據美國研究顯示，若再次感染會使死亡風險增加114%，住院風險也會增長3倍，提醒要盡快打滿疫苗，提升保護力。

黃軒今（5）日於個人臉書粉專指出，新冠肺炎原始病毒株需要較多的時間去複製足夠的病毒量，好再次傳播給下一個宿主，且原始病毒株的R0值（再生病例數）是2至3，意即一個人確診，就會傳給2至3人，但突變後的病毒不需要太多時間就能輕易離開人體，傳染給下個人，所以潛伏期天數大幅減少，並加速病毒傳播率。

黃軒表示，新冠病毒變異到Omicron，其R0值已是原始病毒株的4倍，也就是當1人感染後，就能再傳染給10個人。根據頂尖醫學期刊《刺絡針》指出，Omicron是目前傳播力最強的變異株，Omicron變異株演變到BA.5，潛伏期更從原本的3.42天縮短至只有2天。

黃軒說，BA.5免疫逃脫性高，使再次感染的機率大幅增加，住院風險也增加3倍。據美國初步研究顯示，再次感染會使6個月內死亡風險增加到114%，院風險也增加3倍，再次感染且引發重病的風險族群包括糖尿病、心肺疾病、腎臟病、腸胃疾病和神經系統疾病患者者。黃軒呼籲，對抗BA.5病毒，惟有打滿疫苗，才能保護自己，也保護家中的小孩及長輩。