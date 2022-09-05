民進黨台北市長參選人陳時中免治馬桶影片惹議，引發在野黨不斷的抨擊，陳時中競選團隊發言人林楚茵也貼出台北市議會免治馬桶的照片反擊，為何一般市民使用的公廁不能安裝；對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，如何提升公廁舒適度和整潔才是市民期待的，話鋒一轉，他也大酸，公廁應加強安全管理．避免偷窺的事情發生。

陳時中提出的北市公廁安裝免治馬桶政策不斷遭到國民黨攻擊，林楚茵昨提出，難道只有官員和議員的屁股可以，市民就沒有這個權益，對此，蔣萬安回應表示，最重要是未來台北市如何全面提公廁舒適度和清潔，才是市民期待和共識，不只是硬體建置，還有後續維護管理，導入服務設計概念，讓市民有舒適的環境，話鋒一轉，他也暗酸陳時中，希望加強安全管理避免偷拍、偷窺的事情發生。

被問到最新民調被陳時中超車，會不會是機構效應？蔣萬安說， 選舉到後期各式民調都會出現，不管是執行民調機構、設計問題做出來結果都會有落差，對他來說，不忘初衷、加倍努力積極勤走。

另外，陳時中也大打溫情牌，在臉書貼出與孫子在除夕夜玩樂的照片，但卻遭媒體人朱凱翔狠酸，「阿中最新人設，拿孫子洗偷窺」；對此，蔣萬安說，做阿公絕對是很開心，在選舉忙碌之餘能夠享受天倫之樂也是蠻好的。