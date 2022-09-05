依法行政很困難？新北市泰山區楓江路一處巷弄內，因某戶屋主兄弟間的產權糾紛，其中1人竟買下路邊水溝蓋上的土地，並擺放水泥紐澤西護欄作為路障，影響另一戶進出，受影響的住戶則從6月中開始向市府陳情，並於7月獲養工處判定為移動式路障，發文請林口警分局卓處，但時至今日，路障依然存在，受影響的住戶指控警方消極不作為。
一位陳姓民眾向本報投訴，他在泰山楓江路16巷某處承租一樓空間做為廠房之用，但6月中旬時，門口突遭擺放水泥紐澤西護欄，導致貨車無法進出，經向屋主詢問後，得知屋主與其親屬有產權糾紛，對方竟買下廠房出入口前水溝蓋上的土地，並擺放紐澤西護欄擋道，企圖脅迫屋主與之進行談判。
遭擺放護欄的屋主也向新北市府陳情，歷經多次文書往來及相關單位會勘後，於7月份時，由養工處認定，雖該土地被購下成為私人土地，但因該區域仍屬道路養護範圍，因此養工處發文請權責單位林口警分局卓處。
記者上月向林口警分局詢問，承辦單位交通組一度推託，稱該業務權責屬區公所，但根據市府工務局公告，移動式路障權責機關確實為警方，後續警方改口將配合區公所於8月25日強制執行。
但上月底，投訴人再度表示，原訂強制執行當天，一名分局交通組廖姓警官非但沒有依法行政，反而在場阻擾區公所拆除路障；對此，林口警分局交通組回應，該員並非阻擾執行，而是當天擺放路障的地主也到場爭論，因擔心引發爭議才沒有強制作為，分局也已告誡該員理應依法行政。
不過分局卻又告知，為擔心引發爭議，於8月31日會再次會同相關單位到場進行會勘，如判定結果不變，將會進行強制移除。後續警方告知，判定結果如原本判定，要求地主須自行移除，否則將由分局會同區公所強制執行。
對於警方的做法，投訴人深感不解，原本已判定的事實，警方只要依法行政即可，為何還要進行第二次判定？若二次判定後，又變更判定結果，豈不是打臉市府，影響市府公信力？最後判定結果維持原判，但卻至今仍未移除，種種行為都讓投訴人質疑警方消極不作為。
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