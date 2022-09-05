國道1號泰安休息站女廁驚傳有偷拍狼，警方查看犯嫌手機確實有偷拍影片，罪證確鑿。（警方提供）

國道休息站女廁驚傳偷拍狼 被逮嫌手機內照片有多人

一名黃姓男子，今天凌晨1時許，於國道1 號南向158 公里泰安服務區，女廁內偷拍被民眾當場抓到，由國道警察局進行偵辦。警方指出，經查看黃男手機確實有偷拍影片；幸經即時逮捕黃男，未讓其有時間刪除影片，罪證確鑿。警方將依刑法第 315 條之1妨害秘密罪，移送台中地方檢察署偵辦。

網友今天凌晨在臉書《爆料公社》PO文，在國道1號泰安休息站女廁出現偷拍色狼，PO文網友指出，這名男子尾隨女性進廁所搞偷拍，被他抓到，還在那邊大聲嗆聲，警察到場後發現他手機內不止一名受害者。

國道高速公路警察局泰安分隊受理後，現場立即逮捕犯嫌。警方表示，經查黃男於泰安服務區內女廁等待，俟被害人進入隔壁女廁後，由底板處偷拍。

警方指出，經查看犯嫌手機確實有偷拍影片，幸即時逮捕犯嫌黃男，未讓其有時間刪除影片，罪證確鑿，將依刑法第 315 條之 1妨害秘密罪，移送台中地方檢察署偵辦。