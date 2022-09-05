美國聯準會主席鮑爾上週在全球央行年會發表偏鷹派的言論後，美元指數持續走高飆破110，衝擊非美貨幣走貶，新台幣兌美元匯率今 (5) 日開盤貶3.2分，以30.62元開出，盤中貶勢擴大，貶值逾一角。

截至上午10點40分，新台幣貶1.28角至30.716元，觸及三年低點。其他亞洲貨幣部分，日元兌美元最低貶到140.55，韓元也持續破底貶至1371.9；離岸人民幣殺到6.9338創波段新低。

美國財經媒體數據顯示，新台幣今年以來重貶9.51%、韓元貶值12.8%。分析師指出，因半導體景氣與出口減緩，預期新台幣恐進一步貶破31元大關。

美國聯準會9月8日即將公布褐皮書，市場預期強勢美元會延續到年底，根據FedWatch顯示，美國9月升息3碼機率已經來到72%，推升美債殖利率持續走升，美元指數也再創新高來到110.09，造成亞幣普遍走跌。