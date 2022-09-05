國立暨南大學校園內的大草原廣達25公頃，吸引許多民眾來踏青、野餐，甚至拍婚妙照，文史工作者潘樵日前利用空拍機空拍大草原，結果拍到數個圓圈圍繞在一起的超大型同心圓案，彷彿外星人留下的「神秘麥田圈」，潘樵將照片PO上網引發網友討論，潘樵自揭，其實這個神秘景象背後的訊息就是快開學，學生要崩潰了。

暨南大學的大草原近日出現特殊景象，被在該校服務的文史工作者潘樵用空拍機拍攝下來並上傳臉書，他表示，草原上出現數個同心圓的大型圖紋，占據整個大草原，就像是外星人留下的「神秘麥田圈」，透過空拍鳥瞰顯得更壯觀醒目。

文史工作者潘樵用空拍機紀錄暨大的「麥田圈」景觀。(潘樵提供)

暨大出現麥田圈翻版引起大批網友們關注，紛紛留言：「大地刻畫」、「召喚外星人的？」、「外星人來過了」、「這個像是人的指紋一樣」，好奇這圖案的背後是不是藏有什麼訊息。

對此，潘樵解答這草原景觀不是外星人，是學校的割草工人的傑作，暨南大學擁有大片的草地，因此會定期割草，割草後就會在草地上出現圖紋，成了另類麥田圈，從空中鳥瞰顯得十分有趣，也代表著某種訊息，就是暑假結束「快開學了」，學生要崩潰了。