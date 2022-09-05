頒殉職2警褒揚令，蔡英文：加速通過《警械使用條例》修法。(總統府提供)

頒殉職2警褒揚令，蔡英文：加速通過《警械使用條例》修法。(總統府提供)

蔡英文總統今天前往臺南市殯葬管理所親頒褒揚令，表彰執勤殉職巡官凃明誠及曹瑞傑在從警生涯中，對守護社會治安的努力及貢獻。她強調，《警械使用條例》相關修法，在立法院新會期開議後，將透過朝野共同努力，儘速協商、加速通過。政府也要通盤檢討外役監相關規定，並列入優先法案，以強化社會安全網。

蔡英文今天頒發的褒揚令，分別由凃明誠胞弟及曹瑞傑胞兄代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

蔡英文致詞時表示，上個月，凃明誠和曹瑞傑在執行勤務時因公殉職，讓我們感到非常不捨。今天，我們抱著最沉痛的心情，一起來追思明誠和瑞傑。在這裡，她要代表國人表達最深切的哀悼，也要感謝明誠和瑞傑在從警生涯中，對守護社會治安的努力和貢獻。

她指出，凃明誠從事警察工作16年。在同事眼裡，他是一位溫暖、盡責的好警察，面對需要幫助的民眾，明誠總是耐心傾聽，是稱職的人民保母；曹瑞傑從事警察工作6年。在家裡，他是孝順的孫子，為了照顧阿公阿嬤，從臺北請調回臺南任職盡孝；在工作上，總計369次的功獎，證明他同樣也是一位辦案積極、富有正義感的好警察。

面對歹徒的襲擊，兩人在生命的最後一刻，即使身受重傷，依然英勇對抗不法、奮力守護同事的安全，這樣的表現，讓她及全國人民為之動容。蔡英文表示，警界痛失優秀的人才，這是國家莫大的損失。政府會持續改善警察執法制度、教育訓練以及執勤裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械，維護執法的尊嚴和人身安全。

她指出，《警械使用條例》相關修法，在立法院新會期開議後，將透過朝野共同努力，儘速協商、加速通過。同時，政府也要通盤檢討外役監相關規定，並列入優先法案，以強化社會安全網。她也特別要求內政部從優撫卹殉職的凃明誠和曹瑞傑，務必好好照顧他們的家屬，給予最大的協助與支持。最後，她以總統的身分告訴凃明誠和曹瑞傑「你們的任務結束了，謝謝你們，我們永遠以你們為榮」。