為了讓學生吃得安心，新北市近年來推展自立廚房，讓學校監督營養午餐烹飪過程。新北市長侯友宜今到樹林區武林國小自立午餐廚房，視察食材驗收、製備作業，與營養師一起抽驗午餐食材。侯友宜表示，新北市轄內已有157所學校設立自立廚房，設置率達54％，未來將持續擴充，預計2023年完成供應165校，使全市半數以上學校都能享用自家午餐。

侯友宜說，校園開學後，他最注重防疫、食品安全兩件事，其中營養午餐是學生在校最重要的一餐，因此必須用最高標準驗收食材，確保食材的來源及品質，新北市推行「4＋1安心蔬菜」就是對營養午餐食材的堅持，也禁止日本核災地區出口、含有豬肉萊克多巴胺的食材進入校園，堅持使用國產豬肉及其再製品，希望學生吃得安心。

教育局指出，新北市2019年啟動「營養午餐美熱地-美味、熱騰騰、在地食材」計畫，為了維護學童營養午餐食材安全，市府落實食安稽查三級管理，跨局處成立午餐品質聯合稽核小組，每月1次稽查團膳業者、食材供應商及學校，希望讓學童吃得健康，家長也能安心。

2020年更啟動全國首創「食安智慧監控中心」，監督團膳業者、校園自立午餐烹調過程，菜餚起鍋中心溫度須達85度C，確保食材煮熟，並運用物聯網技術，將智慧藍牙溫度計量上傳到監控雲端，遠端監控全程把關，降低食安危害風險。

武林國小校長莊見智說，校方2019年設立自立廚房後，開始供應本校、三多國中的食材，食材每日清晨運抵學校後，人員就會進行自主檢核驗收，定期按照教育局配發的萊克多巴胺快篩檢驗試劑，確保肉品不含萊劑，也響應中央三章一Q的政策。

武林國小營養師李曼瑄說，校方人員進行食材驗收時會透過進貨清單做物理檢查，審核外觀、重量、規格、三章一Q資料、製造及有效日期、是否完整無破損、乾枯、褐變、氣味、是否有生黏液、蔬果質地軟爛、全程保鮮等情形。

李曼瑄表示，驗收後的食材會進入午餐製備作業或庫房存放，全程需要依循GHP製餐作業規定，確實記錄起鍋溫度、配膳溫度及餐點到校時間，再透過手機APP回傳資料到新北市食安智慧監控中心，確保製餐、配膳及運送到校，掌握食安資訊。

市議員林金結表示，土城頂埔國小就是採用團膳送餐方式，從煮好食材到運送至學校就要2小時，菜都黃掉了，因此市府推廣自立廚房是正確選擇，希望更多學童能受益，吃到好看健康的營養午餐。