據日本《讀賣新聞》4日報導，日本政府決定在2023年上半年修訂「開發合作大綱」，即日本向發展中國家提供政府開發援助（ODA）的方針。報導稱，近期日本政府將舉行專家座談會，爭取在年內敲定草案。如果順利，這將是8年來日本首次對大綱進行修訂。

北京日報報業集團旗下的新媒體「長安街知事」分析，修訂後的大綱將重點放在經濟安全上，針對中國的意味更濃了。

ODA政策是日本戰後恢復經濟的外交手段之一，最初是為了擴大商品和原材料市場。1992年，日本首次制定《政府開發援助大綱》，後在2003年和2015年兩次修訂，2015年改名為「開發合作大綱」。

2015年2月，日本內閣在「開發合作大綱」中首次寫入了「國家利益」字樣。當時在安倍晉三執政下，ODA政策首次允許日本對其他國家軍隊提供「非軍事目的」援助。這與此前一直遵循的「在與軍隊無關的民生領域援助發展中國家」的政策不同，開始向強化安保方向發展，為「軍援」合法化鋪路。一個例子就是，日本多次向與中國有領土爭端的國家援助海岸巡邏船。

分析稱，而後的大綱更是逐年增強以「安全保障」為由的援助力度。為制衡中國，2017年，日本以「經濟援助」的方式分別向菲律賓、印尼、越南等國家提供不同程度的貸款，增加對東南亞國家的影響力，並大推價值觀外交。

近期，考慮到受俄烏戰爭引發的糧食、能源危機和新冠肺炎疫情導致的供應鏈中斷等問題，日本政府擬在新大綱中進一步強調經濟安全議題，計劃加入「打造強韌供應鏈」的政策措施。

「經濟安全保障」是岸田文雄政府的重中之重。今年5月，日本參議院通過「經濟安全保障推進法案」，也計劃於2023年實施。

法案的一個重要部分就是強化日本國內供應鏈構建。日媒分析，此舉一方面旨在與美歐協調，減少對中、俄的經濟依賴；另一方面則強化經濟安保政策，以應對在尖端技術領域崛起的中國，和仍在戰爭中的俄羅斯。

隨著日本國內國際形勢的變化，日本的ODA預算也經歷了上下波動。據統計，1989年日本是世界第一大對外援助國，在1997年高峰時，ODA援助預算為1.1687萬億日元。此後ODA預算連年減少，直到2016年才出現十幾年間的首次增長（漲幅為1.8％），而2022年度的預算（5612億日元）相較於高峰期已經幾乎減半。

日媒報導稱，由於財政狀況嚴峻，預計ODA預算無法大幅增加。陸媒稱，但日本急功近利，欲與中國「強行爭鋒」的腳步卻已經剎不住了。

日本外務省在申請2023年度預算時，為了大綱修訂，將大約1100億日元列作ODA預算，用於援助亞太地區國家基礎設施建設。這個金額相較2022年度增加了200億日元。

分析稱，為牽制中國，並推進實現所謂「自由開放的印太」，日本外務省的2023年度預算申請金額也較上一年度增加15.3％，達到7961億日元。

此外，日本防務省聲稱，維護和發展以民主等普世價值為基礎的國際秩序的相關預算，申請金額較上一年度增加40％以上，達到2121億日元。

分析稱，岸田文雄上任後，其內閣一直不遺餘力地配合美西方炒作「中國債務陷阱」。據日媒報導，新版「開發合作大綱」修訂的背後，是日本政府打算戰略性地利用ODA援助，明確表明其實現「自由開放的印太地區」和經濟安全的立場，並指責中國試圖通過大量貸款增加對發展中國家的影響力。

日本打算怎麼做？分析稱，8月底，日方在第8屆東京非洲發展國際會議上宣佈豪擲300億美元對非援助，還夾帶「私貨」，強調「自己和中國不一樣」，致力於打造所謂的更高透明度。

然而，非洲輿論對此保持謹慎。「自冷戰結束以來，在非洲的政治、外交和經濟中力求發揮實質性作用的大國數量上升。但迄今，日本的作用一直被中國蓋過。」烏干達《獨立報》刊文稱，與中國相比，日本貸款和投資的總額仍然很小。

實際上，日本對外援助並不像其宣稱的那樣優惠。CNN曾援引菲律賓財政部的數據指出，考慮諸如項目成本、貸款面額和外匯貶值等綜合風險，日本的貸款實際利率和中國非常接近。而且中國貸款的利率是固定的，不會隨時間變化。

菲律賓總統發言人還表示，菲律賓對華的項目債務（到2022年將佔總債務的4.5％）與對日本的項目債務（到2022年將佔總債務的9.5％左右）相比只是「一小部分」。

分析稱，中國的債務叫「陷阱」，日本的債務就是「投資」，這種一遇到中國就開始「雙標」的現象，中國人也不是第一次看到了。

分析指，歐美多項最新研究表明，沒有任何證據顯示存在所謂的「債務陷阱」，沒有任何一例中國利用債務償還困難、攫取他國資產或資源的案例。

有數據表明，斯里蘭卡80％的外債來自世界銀行等多邊機構和華爾街投資者，對華債務僅佔其外債總額的10％，與對日本債務所佔份額相當，中國貸款導致斯債務問題的說法遠非事實。

分析稱，正如中國駐歐盟使團所言，債務問題值得重視，需要全世界各方共同協調解決。但債務問題不能政治化，更不能成為一國對抗另一國的敘事武器。