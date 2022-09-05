汪小菲去年和大S離婚後，被爆料婚姻期間出軌，台灣狗仔葛斯齊還公布汪在婚內的多張親熱照，引來汪小菲跳出來澄清是「P圖、造謠」，雙方槓上，事後汪小菲提告葛妨害名譽；台北地檢署調查期間，汪小菲撤告，檢察官今不起訴葛男。

汪小菲去年11月和大S離婚，事後他被爆料婚內出軌，狗仔葛斯齊曝光汪小菲還沒離婚前和女性友人的親密合照，氣得汪小菲發文強調是子虛烏有「我已經委託律師團隊，在台灣提起訴訟」。

葛斯齊5月開記者會，表示要直播曝光汪小菲出軌證據照，指出他手中握有汪小菲自去年9月出軌5名對象的照片，圈內、圈外人都有，還說照片不是單純的合照，「肯定有肢體接觸，甚至是超過友誼的肢體，才會認定是出軌。」葛並發文：「子虛烏有對狗仔的指控是很大傷害」，並預告將在今晚9點直播揭曝光證據，直接說清楚。

葛斯齊上月在臉書上發文表示，「藉由這次給大家明白演藝圈的黑暗！我被汪小菲告妨害名譽」；葛還公布他與汪小菲私下的通話內容，提到汪小菲對他說「我沒有告你」、「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大，」、「我汪小菲不想提告葛斯齊，葛斯齊對我挺好的，我不想提告他」

台北地檢署調查期間，汪小菲撤告，檢察官今將葛不起訴。