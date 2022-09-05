中秋假期將至，雙十國慶雙鐵車票，也將於9月9日零時起準時開搶！第一金(2892)體貼持卡人，年底前刷綠活卡購買高鐵及臺鐵車票，單筆滿千元以上享5％現金回饋，卡友響應綠行動，使用電子帳單並以帳戶自扣卡費，每週五刷卡加碼10％回饋，即日起首次申辦綠活卡者再享10％刷卡金，合計達25％超殺回饋，等同訂票75折優惠。

第一金上半年稅後淨利102.36億，較去年減6.2％，每股稅後盈餘0.77元。子公司第一銀行受惠升息循環啟動，低利時代告一段落，淨利差(NIM)也從自低點反彈，獲利年成長6.7%，支撐集團整體表現。

第一銀表示，綠活卡友刷卡買雙鐵票，除了可獲得回饋率超高的刷卡金，在搭高鐵方面，第一銀行更提供多項進階版好康，例如刷綠活卡支付全額票款享2,000萬元旅遊平安險保障、購買刷卡日起算4天內的標準車廂對號座車票，可使用紅利點數折抵票價15％優惠、標準車廂每張加價400元即升等商務車廂等附加服務，既拿現金回饋又享旅遊保障。

第一銀行長期關注並致力推展環境永續行動，於2017年領先發行臺灣首張使用PETG環保材質的「Living Green綠活卡」，並持續以實質高回饋鼓勵卡友搭乘雙鐵等大眾運輸工具。此外，年底前只要在陽明春天、養心茶樓、MiaCucina、熱浪島南洋蔬食茶堂、義美食品、棉花田、聖德科斯、無毒農、石安牧場等蔬食餐廳或有機商店刷綠活卡，單筆滿額即享最高20％現金回饋。