北市長三腳督，各參選人陸續端出政策牛肉，以無黨參選的北市前副市長黃珊珊喊出，當選後第一件事，就是拆掉第一殯儀館，將4580坪的空間綠化，還給台北市民，力踩國民參選人蔣萬安本命區。對此，蔣萬安表示，規畫成綠地也不是不行，但不只考量到在地周邊住戶，整個台北市民的期待，重點是大家要有共識，從市民角度來看。

一殯去留曾是北市選戰熱門話題，2014年國民黨台北市長參選人連勝文也曾提出一殯拆遷，黃珊珊接受媒體專訪也提到，等第二殯儀館改建完工後，第一殯儀館一定拆，還給市民綠化空間，對此，蔣萬安強調，一殯要拆遷是一個既定的政策，所以二殯現在才會積極擴建，未來如何規畫要共同討論，是否規畫成綠地，也要尊重在地居民以及整體台北市民的想法。

蔣萬安提到，可採開放態度思考，是否需要長照資源的建置或幼兒教育，或發展成金融產業專區等很多選項，大家共同集思廣益，規畫成綠地也不是不行，但不只考量到在地周邊住戶，整個台北市民的期待是如何。

他說，據他了解，台北市民很喜歡鄰里公園，大片綠地是否有需要，大家可以討論，重點是大家要有共識，政策是由下而上，從市民的角度來看，這才是未來整體規畫上的方向。