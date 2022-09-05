台中市消防局第三大隊十九甲分隊為加強市民防火防災觀念及應變能力，4日晚間於立新國小辦理防火宣導活動。（十九甲分隊提供／馮惠宜台中傳真）

為防止連假聚餐造成酒駕，台中市第二分局將強力擴大取締酒駕、擴大臨檢、環警監聯合稽查勤務。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中真）

為防止連假聚餐造成酒駕，台中市第二分局將強力擴大取締酒駕、擴大臨檢、環警監聯合稽查勤務。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中真）

中秋連假即將到來，為避免萬家烤肉造成火警，或啤酒助興配烤肉忘情酒駕肇事，警消在連假前紛紛加強宣導，台中市消防局第三大隊十九甲分隊為加強市民防火防災觀念及應變能力，4日晚間於立新國小辦理防火宣導活動，推廣住宅用火災警報器及宣導用火用電觀念。台中市第二分局將強力擴大取締酒駕、擴大臨檢、環警監聯合稽查勤務。

有鑑於中秋節前夕民眾用火用電頻率大幅上升，十九甲分隊結合中秋晚會活動，讓市民能學習正確防火防災及避難逃生相關知識，也提醒民眾定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，並謹記人離火熄、勿綑綁電線及用電不過載。

台中市警二分局為確保臺中市北區中秋假期治安與交通狀況穩定，自6日晚間起，擴大執行取締酒後駕車、防制危險駕車以及擴大臨檢等專案勤務。

期間除了採取封閉式路檢勤務，另外增加24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，並結合環警監聯合稽查及擴大臨檢等項目，除了針對酒駕違規強力執法外、另針對改裝噪音車輛及治安顧慮場所與地點，都採取主動出擊攻勢勤務。

第二分局分局長陳家銘提醒民眾，切記「酒後不開車」、「酒駕務必找代駕」，切勿貪圖一時方便有酒後駕車行為，除避免不必要之傷亡發生，酒測值超標破財還得背負刑責。

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