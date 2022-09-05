台灣羽球球后戴資穎本屆世錦賽4強戰敗給勁敵陳雨菲，不過陳雨菲同樣沒能一圓世界冠軍夢，在決賽不敵山口茜。大陸羽球退役名將蔡贇總結這次的女單賽事，他4日在自己微博節目《蔡贇評球》提到陳雨菲失敗的原因。

蔡贇說：「陳雨菲一直以來她的毅力和她對自己打法的堅持，是她成為高水平運動員特別好的地方。但是，她的打法屬於防守反擊，甚至防守更多，反擊意識還不算特別強，更多是透過消耗造成對手失誤。她贏了戴資穎之後，有人會質疑她打法相對消極，但她賽後說她也是以這樣的打法造成對手失誤，這也是一種技術和戰術。」

陳雨菲單一的拉吊打法受到大陸網友批評「攻擊力和觀賞性都不高」，不過蔡贇同意陳雨菲正是以相同的原因戰勝戴資穎，保守穩健是她的優點。「陳雨菲在保持自己優勢的同時，如果能強化自己的弱點，那不是更好嗎？如果她的進攻再有一些力量上的提高，當然她不是典型的力量型的，但總是可以提高，還有她的變速也不強，也可以改進。」

蔡贇稱讚過戴資穎配合步法的佯攻能力是世界一流的，但是《愛羽客羽毛球網》分析這種打法也比較受到當下心態的影響，導致在世錦賽的壓力籠罩下表現不佳。蔡贇也曾指出這是戴資穎的性格而不是球技問題。