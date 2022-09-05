中華民國退職警察總會長耿繼文呼籲政府「不要今天公祭，明天忘記」。（洪榮志攝）

台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑5日舉行告別式，大批政警黨及社團到場致哀。其中，中華民國退職警察總會也動員百人，高舉旗幟列隊參加公祭。不過，致哀後，退警總會卻在台南市立殯儀館外的國民路上，拉白布條訴求「「保障現職警，還我退休金」，並呼籲政府判殺警凶嫌林進吾死刑。

「不要今天公祭，明天忘記」，退警總會長耿繼文表示，今天前來表達心聲，這是為現職警察而發，因為我們的法令不夠周延，必須修改警械使用條例，但歹徒是民眾，不是敵人，警察無從知道他有沒有加害的目的，此一困難就必須大家有共識，可以像美國、新加坡的警察，事前可以採取預防作為，才不會再有因公殉職的事情發生。

其次，請政府強力表達對警察的支持。曾經前行政院長郝柏村強力支持警察，侵入住宅強盜案，很快捕獲、判刑、送綠島管訓、執行槍決，社會幫派、宵小一下子就萎縮，整個社會秩序大治。

最後，對警察有偏見的言論，政府應義正辭嚴、撥亂反正，對於警察不利的言論、不客觀的言論，政府也應該替警察出面說明。

耿繼文還強調，過去也有殺警被判死刑定讞，卻直到現在都還沒有執行槍決；政府不可以違法、不可以怠惰，否則現職警察未來執行任務困難，「今天公祭，明天忘記」，這是退休警察心中的痛，希望蔡英文做警察的後盾，不要食言而肥，不要講空話，確保警察日後能夠認真、安全地執法，這才是老百姓的福氣。