歐洲昨（4）日發生離奇的空難事件，一架載有4人的私人小飛機偏離原定航道後與塔台失去聯繫，包括北約、德國、丹麥等多國戰機緊急升空攔截，卻發現小飛機的駕駛艙沒有人，這架小飛機最終墜毀在波羅的海，目前機上4人仍下落不明。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，一架在奧地利註冊的「賽斯納 551」（Cessna 551）私人小飛機於西班牙當地時間昨日下午3時前在西國南部的赫雷斯（Jerez）起飛，原定前往德國科隆，不料小飛機在偏離航道後即與塔台失去聯繫。報導指出，這架小飛機分別在巴黎、科隆轉向，之後便持續往東、朝波羅的海方向飛去。

Unresponsive private Plane which was supposed to land in Germany Crashes Into The Baltic Sea, Moments Ago, Just Off The Coast Of Latvia pic.twitter.com/K9lJeTjZ9Q — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 4, 2022

在小飛機飛越歐洲北部上空時，德國、丹麥、瑞典緊急出動戰機在空中與小飛機聯繫，不過詭異的是，瑞典搜救行動負責人安東遜（Lars Antonsson）說，飛行員沒有在駕駛艙看到任何人。一架北大西洋公約組織（NATO）的戰機也從愛沙尼亞的基地升空，跟蹤小飛機。

晚間7時30分左右，航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示小飛機急速失速及失去高度，瑞典救難隊發言人表示，小飛機最終墜毀在拉脫維亞西部沿岸城鎮溫次匹爾斯（Ventspils）附近的波羅的海，小飛機是在「耗盡燃料」後墜海。Flightradar24也捕捉到雷達上小飛機急速盤旋下墜的畫面。

A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

德國《畫報》（Bild）報導，機上一共有4人，除了駕駛外，還有一男一女及他們的女兒等一家三口。報導也指出，小飛機起飛後不久，駕駛曾通報出現艙壓問題，後續便與塔台失聯。

小飛機墜毀後，瑞典海事局（Swedish Maritime Administration）已出動救援船、飛機、直升機前往事故現場搜救，拉脫維亞也派出救援船隻、立陶宛空軍也出動直升機進行搜救，目前已找到小飛機殘骸，瑞典媒體報導，現場還有漏油跡象。

不過安東遜表示，找到生還者的機率相當小，他說至今尚未發現任何人類遺體，也不清楚小飛機為何會偏離航道，「我們沒有任何解釋，我們只能推測發生了什麼事，他們顯然在機上沒有行動能力。」