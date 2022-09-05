受惠於六大產品線穩定成長，臻鼎-KY(4958)預估，下半年會比上半年好，也會比去年同期好，美系外資最新報告給予臻鼎-KY「持股續抱」評等，今天盤中股價逆勢力守紅盤。

臻鼎-KY提供客戶一站式購足(One ZDT)多元產品服務策略奏效，且客戶均是全球頂尖大廠，歐美客戶佔比達90%，搭配智慧製效益顯現，讓公司今年營運無畏大環境波動穩定成長，今年前7月合併營收達816.43億元，年增19%。

隨著傳統旺季來臨，蘋果iPhone新機拉貨啟動，以及秦皇島BT新廠產能挹注，臻鼎-KY預估，六大產品線稼動率與效率將逐步提高，下半年營收及獲利可望比上半年好。

在產能方面，臻鼎-KY秦皇島BT載板廠已擴建完成，並於8月開始挹注營收，深圳ABF載板（FCBGA）工廠Fab1正在裝機，Fab2廠則在興建中，第三高雄路竹園區廠擴充軟板與先進模組生產，預計2023年加入貢獻，另外淮安三園區擴充生產高階HDI與類載板，相關投資目標推動臻鼎-KY未來長期成長。

臻鼎-KY今年上半年歸屬母公司淨利為45.07億元，年增164%，每股盈餘為4.77元；臻鼎-KY預估，2022年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。

美系外資最新報告雖然給予臻鼎-KY「持股續抱」評等，目標價124元，上週外資及投信亦站在賣方，但臻鼎-KY今天盤中股價未受太多衝擊逆勢力守紅盤。