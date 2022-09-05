作為大陸著名作家賈平凹的女兒賈淺淺，近日除個人作品風格引起加入中國作協爭議、最終遭拒之外，隨後網路更傳出多首帶有性暗示的詩歌作品是她所創作。據頂端新聞4日晚間引述賈淺淺回應闢謠，強調《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》這三首詩歌，「不是我本人所寫，和我毫無關係。」

今年8月17日，中國作家協會公佈2022年擬入選會員名單，賈淺淺位列其中。可因作品存在一些爭議，導致部分大陸網友質疑中國作協會員審核標準。此事在網路上引起關注後，最終中國作協決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

而大陸網民對賈淺淺作品的質疑，可追溯到2021年1月。當時《文學自由談》發表唐小林的文章《賈淺淺爆火，突顯詩壇亂象》提出，賈淺淺的詩歌「污穢」。

之後網上相繼出現了《朗朗》、《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》等幾篇詩歌，均被貼上賈淺淺作品標籤。因這幾首詩歌包含「屎尿屁」等字眼或性暗示內容，也導致賈淺淺的詩歌被一些網友嘲諷為「屎尿屁體」。

而河南省文學院專業作家趙瑜表示，據瞭解《朗朗》該作品可能是賈淺淺寫的，而其餘作品並非賈淺淺創作。