台灣設計展睽違10年，再度登陸高雄舉辦，此次以「設計中島」嶄新出發，翻轉昔日為「經濟中島」的蓬萊商港區。而高雄市立美術館更響應「台灣設計設計台灣」的文化盛典，於10月22日盛大推出minä perhonen／皆川明 つづく特展，輕軌C20至C24也有望提前通車，帶大家暢遊高雄的設計力。

呼應台灣設計展平行展覽，高美館「つづく」特展邀請到日本知名平面設計師葛西薰擔任主視覺設計、載譽法國的日本建築師田根剛特別為高美館場域規畫8大主題空間，與設計師品牌minä perhonen強強聯手，完整展現品牌27周年發展脈絡，持續積累城市多元的文化能量，讓設計成為強而有力的能源。

高雄市副市長史哲表示，高美館展出至9月18日的「光––台灣文化的啟蒙與自覺」進入最後倒數，這場台灣文化藝術百年之展啟動了高雄「台灣設計設計台灣」的第1聲號角，透過台灣文博會與台灣設計展接力展開，高雄再度發起令人耳目一新的城市設計與設計展覽，將屬於高雄這座城市的遼闊格局、熱情海派的特質，從台灣推向世界。同時，除展現在地生猛設計力外，高雄也將透過城市串連平行展覽呈現國際視角的設計脈絡，高美館與日本設計師品牌minä perhonen共同規劃的特展「つづく」就是其一。

隨著近日高雄環狀輕軌C20至C24初勘完成，以高美館地景與純白意象打造最具設計感的輕軌車站，C21A內惟藝術中心與C21美術館站，有望配合台灣設計展在高雄展期，提前於2022年10月啟動通車。

史哲進一步說，10月的高雄就像一座大型展場，由輕軌串起「設計中島」與這座城市的各個展區，通向被綠意環繞的美術館，也串連高雄山河海港一路美好景緻，盡是高雄獨有的特別體驗，邀請大家多花一點時間漫遊感受，10月來到台灣設計展別忘了搭乘輕軌前往，深度感受高雄獨特的城市魅力。