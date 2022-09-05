國民黨桃園市長參選人張善政接受專訪，桃園鄉親有兩切身之痛，就是交通跟就業、產業發展。他說，改善交通不是紅綠燈調整時差好一點，而是交通建設。未來也會讓桃園變成國際智慧新都，請大家信任他的操守、能力，讓桃園未來不一樣。

張善政說，這陣子接觸桃園鄉親，有兩點切身之痛。第一是交通，他也深刻體會，真的是很不順暢，他說，改善交通不是把紅綠燈調整時差好一點，而是交通建設。而桃園朋友對於就業、產業發展也很有顧慮。張善政說，會注入很多科技，桃園在他手裡，會是六都非常亮眼的都市，變成國際智慧新都。希望大家信任他的操守、能力，讓桃園未來4、8年便很不一樣。張善政也說，不會著眼4年、8年，可能是10年20年的時光，會看到桃園很多事情是張善政任內啟動。

對於選情，張善政也說，對選情審慎樂觀，地方整合到位，議長邱奕勝、在地4立委都非常投入，等於是我的分身。不過不知道民進黨會使出什麼手段，越領先民進黨越著急。但還是當作沒有領先一樣，拚命往前衝。

張善政也提到，最近參加中秋晚會活動，很多場子我講話要離開，卻被大家拉著照相，讓行程有嚴重延誤。他也說，民眾熱情這幾個禮拜直線上升，有一場晚會離場過程，跑出兩三個國中生，說要跟善哥照相。讓他發現，國中生也關注到選舉。