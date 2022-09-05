國民黨5連霸高雄市議員陳麗娜原本喊交棒不連任，但上周登記截止前，突襲式派員登記，引發黨內茶壺裡的風暴。同是前鎮小港選區的新人陳識明歷經黨內初選過關，日前喊話要求國民黨退回初選花費，今（5）日他宣布，「初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓」，並要求黨中央道歉。

對此，國民黨高市黨部昨表示，確定不會以退費方式補償陳識明，但會提供資源，協助陳識明輔選。考量整體議員選情發展，港鎮區的婦保名額成為議會過半席次的關鍵少數，國民黨不可能將第2席婦保拱手讓人，因此黨部同意陳麗娜報准參選。

「我難過的是，我們黨真的選了一條最壞的路」，陳識明提及連日來心情表示，不諱言是難過與憤怒，他憤怒的是黨內同志竟然開始傳聞，說他就是為了跟黨要錢，才不斷炒作新聞流量。

陳識明不滿說，在突襲式提名陳麗娜後，黨為了讓錯事增加合理性，竟然說是「為了守住婦女席次」，而不是勇敢的為錯誤作法道歉，如果當初是他輸了初選，老將的助理呂謦煒順利接班，那黨部會有一樣的作法嗎？

陳識明痛批，黨中央如果做了一件錯事，不是真誠的道歉與宣示不再犯，而是選擇用冠冕堂皇的理由來圓謊，只會更加嚴重傷害國民黨，「讓黨內初選與青年參政成為笑話一場！」

陳識明怒控，破壞初選提名規則，就猶如打開潘朵拉的盒子，以後只要老將的助理接班失敗，或是老將民調輸給年輕新人，都可循此慣例模式，說一句「為了大局」而重新徵召老將，未來後患無窮、影響深遠。

陳識明不滿說，這次初選已違反程序正義，要回初選費用合情合理，但痛心的是，黨內竟然有同志認為，識明此舉是藉機跟國民黨要錢，在此沉痛宣告「初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓」，莫欺少年窮，陳識明的清白不容質疑！

他提出唯一的訴求是，國民黨黨中央應就錯誤的提名政策、突襲式登記所造成的紛擾，以及用婦女席次作為冠冕堂皇的理由，鄭重向社會大眾與黨內青年道歉，並公開宣示「未來不會再開此破壞制度惡例」，希望自己是第1位，也會是最後1位。