大陸無人機及空拍機頻繁干擾我離島地區，外界質疑我方反應太慢，對此，總統府副祕書長黃重諺表示，由於兩岸關係敏感，軍方因應作為會比較謹慎一點。此次中共軍演，讓全世界看到中共武力犯台的高度企圖心，展現出來的樣態也讓我們更清楚他整個戰略，適度盤點我方的防衛，並調整相關部署。

黃重諺今天接受廣播節目專訪表示，無人機是8月初中國軍演以來的後續，這次的無人機騷擾，它是跟一般比較大的軍用無人機不同，通常體積很小，大概只有10公分或15公分，這樣的大小速度很快，在雷達上沒有那麼容易發現。

另外，就整體政治上來說的話，黃重諺表示，在他來騷擾的過程中，要採取立刻把他打下來或是要立刻開火，這件事情基本上確實比較敏感，還有要在哪個位置開火？會不會影響到附近的民宅，會不會把它打入水域後會影響到其他部分，軍方當然會比較謹慎一點，因此在這個部分，有比較更多的思考。

他說，其實中共這個做法是非常典型的「灰色衝突」的做法，也就是他故意不斷地施壓，不管是測試或者為了認知作戰，把這些影片po出來，讓你覺得一點辦法都沒有，因此，你就要拿那出一些辦法來，第一就是軍方的應對，調整的一些準則，第二就是主要參考一些國外的做法，包括現在大概都配備好干擾槍，一旦這些無人機做干擾，接近我方水域或者上空的時候，就把它打下來。

他說，中國後來反應是一副跟他好像沒什麼關係，畢竟無人機被打下來了，當然就推說是民間，因為他們也不是那麼光彩。他們過去兩次公開的發言，從一開始有一點志得意滿，說是在中國的領土上，到後來變成是他不能承認也不能否認，還要倒過來再罵一下台灣。

黃重諺表示，中共方面沒有特別明確的意圖，但是，他透過這些不斷的騷擾，一方面測試你的應變能力，一方面也造成你可能的緊張，其實今年6月開始，中國的船艦就在日本的島附近繞行，對於日本的航空或是海上保安，也造成很大的壓力。

他說，這些軍演，包括現在的無人機騷擾，我們此次把這些中國對台可能的樣態都全部盤點過一次，看在這些部分的防衛我們是否足夠，比方對飛彈的防衛要怎麼樣搭配岸置火力的部署，或者怎麼樣讓我們的雷達可以更快看到他們，並且可以做出反應。

他說，無人機是一個蠻新的作法，不少國家也關心台灣怎麼應對這種小型無人機的干擾，有沒有更好的方式去做回應，也和一些跟我們還蠻友好的國家，整體去盤點對於像這種無人機因應，還有哪些可以做的更好。

總體來講，黃重諺指出，經過這些過程，讓我們有更多的機會去看看，在這些方面，我們大概還可以再多做哪些事情，更重要的是，中共這一次的軍演，反而引發全世界看到中共武力犯台的高度企圖心，跟他所展現的可能性。8月初的軍演，大概模擬出了他所展現出來的樣態，讓我們更清楚他整個戰略企圖。

他說，過去大家都想像認為這只是台海、兩岸的衝突，但如果以中國這次的部署跟機艦範圍來看，已涵蓋到日本的經濟水域，可能更像是把整個第一島鏈，都要當成他能夠主控的地方，所以引起周邊國家和國際社會主義更加的重視，因為它影響的不再只是台海，而是每天有非常多航空器的印太重要經濟命脈。