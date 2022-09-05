台北市長候選人陳時中3日提出將於台北市公廁廣設免治馬桶的政策，引發話題，而民眾黨新竹市長候選人高虹安，隨即點名民進黨新竹市候選人沈慧虹，指新竹市正是全國首創此舉的地方政府，但使用率低，質疑沈是否會延續該政策？對此，沈慧虹透過臉書直言，社會上還有許多膝蓋不好等等不便蹲下如廁的人，透過公共資源在公廁提供坐式馬桶和免治馬桶，「不是使用率的問題」、而是你願不願意「照顧跟你不一樣的人」、提供多一個選擇空間。

沈慧虹更強調，在科技之都，除了講數據、求績效，人性的溫度不可少。此一貼文表達了體貼民心之意，用詞柔軟但態度堅定，吸引超過300次分享、近8千人點讚，大受好評。

「我希望打造一座每個人都能溫柔善待他人的城市。」沈慧虹說，這次免治馬桶風波讓她更有感同理心教育的重要。她認為，在這個多元的社會上，還有許多膝蓋不好無法蹲下、不便蹲下如廁的人，透過公共資源在公廁提供坐式馬桶和免治馬桶，多一個選擇，相信能讓民眾在戶外活動舒適、自在，更能盡情享受休閒時光。

沈慧虹說，裝設免治馬桶，不是使用率的問題，而是你願不願意看見這個社會上，有一部分的人，需要的跟你我不一樣，願不願意同理其他人的需求，照顧跟你不一樣的人； 有些人身體比較敏感，甚至備受隱疾所苦，這些朋友不願意在外如廁，只有在逼不得已的狀態下才使用衛生紙。而歐、美、日許多國家，免治馬桶已經非常普及，可見需求是存在的。

沈慧虹指出，新竹市長年以來給外界的印象是高科技產業聚落，科技發展的本質是為了讓人類生活便利舒適。在科技之都，除了講數據、求績效，人性的溫度不可少，期待你我都能更關心、同理身邊每個人的不同。

此貼文大獲網友留言肯定，充滿正面回饋。有網友說，「有機會去年回到新竹，在護城河漫步時，也有驚歎到這麼乾淨的公廁與便利的設施。」也有人認為「政治歷練太淺的高虹安，空降來新竹市，什麼也不懂，就想要選市長，太小看新竹市民了。」