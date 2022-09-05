大甲李綜合、苑裡李綜合醫院創辦人李順安博士。當初是因要照顧年邁的父母親，毅然返回在醫療資源非常匱乏的鄉下小鎮苑裡開業，從1979年草創至今已43 年。李順安經常勉勵體系所屬的7個院區1000多名工作伙伴，要視病如親、同心協力發揮「台灣水牛」的精神，竭盡所能來服務海線的鄉親。

出身農家子弟的李順安醫師，白手起家從零開始，夫妻胼手胝足，早年篳路藍縷備極艱辛，當初只有三名員工；當年雖是診所但已有醫院設備，提供內科、兒科、也許多婦產科接生及外科手術。他秉持著堅強毅力服務鄉親，更經常到台北、台中禮聘名醫。

1985年擴大建10 層醫療大樓為苑裡李綜合醫院。到1988年更獲得當時苗栗縣第一家「教學醫院」。1996 年為擴大服務在大甲創立大甲李綜合醫院並獲得了「區域教學醫院」。在階段性任務完成後，李順安醫師就考取「國立陽明大學醫管所」攻讀碩士，61歲去攻讀博士，65 歲擔任台北醫學大學部定助理教授及現在擔任中山醫學大學研究所副教授。

李順安醫師在苑裡李綜合醫院1988年成為教學醫院後，更積極禮聘各大醫學中心名醫，苑裡李綜合醫院在二、三十年前都為「內、外、兒科、家醫科住院醫師訓練醫院」。近十年來更獲得衛福部「急重症的全中度級及急救責任醫院」並為醫療資源不足地區肩負起從後龍到大甲整個海線地區所有「急」「重」症的責任。

李綜合醫院每年搶救非常多「心肌梗塞」、「開腦病人」、「腹腔、肝臟、脾臟、內臟破裂」、「車禍外傷骨折」等重大創傷的鄉親，也是苗栗縣海線地區唯一有高危險接生及新生兒重症急診的醫院。

苑裡是全台灣C 肝五個最嚴重的第一名，李順安身為苑裡出身的醫師，除台灣肝基會的協助及基金補助外，他個人出資近200萬元為撲滅苑裡C 肝全力以赴，至今已完全治療近650人，也獲得全台第一名，已二次獲得台灣肝基會的表揚。在大甲李綜合醫院李順安更致力於醫療品質及服務的提升。

1999年大甲李綜合醫院獲得當時文建會「文馨獎」，2003 年更獲得「國家生技品質獎」的肯定。為醫療體系照護的完整性，李順安並成立永康護理之家，連續三年獲得長照的「金質獎」及苑裡中華護之家優等獎。2014年五月成立美德精神專科醫院，使整個醫療體系更完整。從急重症至長照及精神的照護，以增加服務的層面。

2006 年由於在「台灣鄉村醫療」長期默默耕耘，全心投入醫療服務及提升了醫療資源非常貧乏的鄉下，使得鄉親民眾可獲得都會化醫療的「可近性」及「醫療品質的提升」，因而得到了第一屆「中華民國醫師公會全聯會-醫療奉獻獎第一名」的殊榮(當年全台醫院唯一獲獎者)。

李順安經常勉勵「大甲李綜合醫院」及「苑裡李綜合醫院」體系所屬的七個院區1000多名工作伙伴要「視病如親、同心協力」以「醫界小兵」自居，發揮「台灣水牛」的精神竭盡所能為提升醫療品質來服務鄉親。