香港招牌綠葉艾威（徐威信）出道多年、拍過《流金歲月》、《上海灘》、《流氓皇帝》等電視劇，是著名的綠葉王，艾威的感情也備受矚目，他曾砸百萬港幣、捐肝給前妻Lisa，不過兩人在2020年宣布離婚，震驚各界，而艾威近日則難得鬆口離婚真相，表示是他先提出的。

63歲艾威與Lisa在2002年結婚，兩人婚後沒有子女，不過夫妻倆都把愛犬視為兒子疼愛，是著名的模範夫妻檔，而艾威過去也和Lisa經歷患難，Lisa在2014年被發現子宮有腫瘤，艾威不昔砸百萬港幣為愛妻治病，甚至還捐肝救Lisa，昔日夫妻情深，但艾威與Lisa卻在2020年宣布離婚，當時艾威強調：「我們都沒有第三者，過往我們互相扶持，往後亦會互相祝福」。

艾威近日接受電台專訪時，也首度談到2年前的離婚真相，艾威表示，離婚不是一時衝動，是兩人的問題已經存在很久，儘管他曾嘗試挽救婚姻，「兩個人在一起時，我的孤獨感更大」，艾威也鬆口，離婚是他先提出，他認為彼此有問題解決不了，就不用再糾結下去，還表示他當時脾氣越來越差，甚至控制不了自己，自認是他問題，「現在分開了，我們相安無事，脾氣反而變好」。

雖然艾威和前妻離婚，但彼此仍是朋友，前妻還會幫艾威照顧愛犬，至於雙方是否有機會復合，艾威則沒把話說死，「我真的不敢講，但以我目前的狀態，我會說不會」。