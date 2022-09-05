高雄市三民區今日上午10時21分許，一處住宅大樓地下一樓發生疑似變電箱起火，消防隊獲報十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、鳳山分隊共12車25人前往救援，所幸火勢迅速被控制。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民區今日上午10時21分許，一處住宅大樓地下一樓發生疑似變電箱起火，民眾見狀趕緊報案，警消獲報派人車前往救援，所幸火勢迅速被控制，無人員傷亡。台電人員獲報也派相關人員到場斷電維修，初估影響665戶，至於詳細起火原因待調查。

今日上午三民區皓東路一處住宅大樓驚見地下室變電箱起火，有住戶見到地下室變電箱附近有煙冒出，嚇得趕緊向警消報案，三民二分局覺民派出所獲報立即派遣員警到現場與大樓管理員協助疏散大樓住戶，所幸疏散過程中無推擠碰撞，無任何民眾傷亡。

消防隊獲報派遣十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、鳳山分隊共12車25人前往救援，並疏散大樓住戶，所幸火勢迅速被控制，台電人員獲報也派相關人員到場斷電維修，初估影響665戶，至於詳細起火原因待調查。

台電高雄營業區處表示，該大樓今日10時23分因用戶自有設備故障，導致其地下電氣室發生火警。台電公司獲報後立即前往現場，先行於10時53分隔離故障區間，影響高雄市三民區浩東路、春陽街等一帶共665戶停電，並於11時5分轉供復電624戶，逾九成三，剩餘該大樓本棟41戶停電。

台電高雄處指出，另外剩餘41戶需待消防單位搶修完畢，並待用戶更新自有設備後，本處再配合送電。