中市余女去年2月在臉書社團貼出4張刈包照片，質疑「割包中之黑色不明物體為何？」，被管理者刪文，再次貼照，公布店名，並指出「加蟑螂蛋？」，「刪除了，是不想對消費者負責嗎？」，質疑「我們吃下肚的都是什麼？」等語，店家驚見後報警查獲。法官依網路散布流言損害他人信用罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

34歲余女去年2月6日在有3萬多人成員的臉書社團「龍井之鄉」，貼文「割包中之黑色不明物體為何？」，並上傳4張刈包照，引網友震驚回覆「蟑螂蛋」、「很像那個蛋」等語。

社團管理者認為余女不應網路公審，建議向店家反應而刪文，余女再次貼照，並上傳「加蟑螂蛋？不刪我覺得還好，刪除了，我覺得是不想對消費者負責嗎？我們吃下肚的都是什麼？，是嗎XX刈包」等文字，並寫出店名，經該店家發現報警。

余女辯稱，她吃到東西才在臉書貼文，只是要告訴業者有蟑螂蛋，她不知道如何聯絡店家，先拍照後將刈包丟掉，刈包是同事買的，她沒有影射，確實是蟑螂蛋；又辯稱吃了安眠藥，說的不是告她的店家。

檢警勘驗照片，刈包中有黑色橢圓形物體，但無法證明是蟑螂蛋及向該店購買，且余女不提供購買人資料，也不願警方去查訪。

法官以余女使用網路無礙，追查店家聯絡方式並無困難，利用網路指摘刈包有蟑螂蛋的行為，讓網友對店家有食物不潔、衛生環境不佳及漠視消費者權益等觀感，貶損名譽及商譽信用。犯後又否認犯行、未和解，依網路散布流言損害他人信用罪判刑3月，得易科罰金。