俄羅斯上周以維修為由宣布無限期中斷北溪一號天然氣管道的運作，使得歐洲能源危機更為棘手，與此同時，不斷飆升的電價成本，讓電力商面臨龐大的營運壓力，甚至出現破產風險，瑞典與芬蘭同時宣布提供流動性擔保，以維持其財務穩定，芬蘭經濟部長Mika Lintila甚至警告，這次的危機有雷曼兄弟的影子，甚至可能蔓延至金融業，引發經濟風暴。

路透社報導，芬蘭預計提供100億美元的流動性擔保給國內電力公司，瑞典同樣計劃提供232億美元流動性擔保，Mika Lintila坦言，這次的危機有雷曼兄弟的影子。雷曼兄弟當年是美國第四大投資銀行，負債達6千億美元，因此他們宣告破產後，引發金融海嘯。

芬蘭政府表示，政府提供的流動性擔保，能避免在那斯達克商品交易所，進行電力買賣的企業倒閉，此危機很有可能蔓延至金融業，甚至掀起經濟風暴。

瑞典財政部長Mikael Damberg則警告，如果沒有政府的擔保，電力商很有可能會在本周出現技術性破產，因此這項措施會延續到明年3月。

報導提到，瑞典債務辦公司表示，由於電價狂飆，現階段保證金已經飆至1800億瑞典克朗，遠高於正常時的250億瑞典克朗，分析師Justin Colley則說，沒人有錢進行交易，光是補足保證金就相當頭痛，不只小公司很辛苦，大公司和國營企業也都難以負荷。