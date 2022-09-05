雖然美國消費景氣下滑，但嘉威(3557)總經理吳世偉表示，目前接單及出貨並沒有問題，真正挑戰還是在2023年，要觀察客戶的採購策略，公司內部也在積極因應明年的挑戰，希望維持今年水準。

今年上半年北美經濟狀況不差，美系通路客戶積極回補庫存，嘉威前7月營收35.24億元，年增23.3％。對於下半年看法，吳世偉認為，由於生活消費品即使有通膨問題，但民眾還是必須購買，所以落差不會太大，嘉威也持續開發新的設計及產品吸引消費者。而外出消費攀升，也使得出遊、外食機率降低，居家時間拉長，必須用餐具機會更多，所以今年來看，並不會太差。

嘉威上半年毛利率34.62％，今年有漲價因素，下半年毛利率估會高於上半年，另外，海運價格會比去年好，且台幣貶值，也對下半年獲利有所幫助。

吳世偉表示，2023年才是真正的挑戰，現在預期的經濟數字並沒有太好，加上消費力減弱增加通路庫存，對於客戶下一年度採購可能產生影響。目前已經部分客戶有釋出降低採購的訊息，但最大的美系客戶還在觀望，公司2023年以營收持平為努力目標。