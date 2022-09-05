大陸康希諾生物股份公司4日在上交所網站發布的最新公告顯示，標榜全球首款吸入式新冠疫苗，它研發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），經大陸國家衛生健康委提出建議，大陸國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針納入緊急使用。

而該消息也刺激康希諾A股、H股5日雙雙高開，港股康希諾生物高開8.9％，A股康希諾高開11.51％，直到上午盤中目前漲幅收窄，但港股康希諾仍漲4.2％報在每股52.05港元；A股康希諾漲9.6％報每股141.3元人民幣。

根據香港01報導，目前大陸已有9款疫苗獲得國家藥監批准附條件上市或緊急使用，有3款被列入世界衛生組織（WHO）的緊急使用清單，另有多款處在臨床試驗階段。

據先前研究數據顯示，針對在140名已經接種兩劑科興生物疫苗的成年人，再接種第三劑低劑量（0.1mL）的康希諾吸入式候選疫苗作為加強劑，4周後，92.5％的人測出了針對Omicron的BA.1變異株的中和抗體；另外139名接受高劑量（0.2mL）康希諾吸入式疫苗作為加強劑的組別中，有88.9％的人檢測出針對Omicron的BA.1變異株的中和抗體。但目前還沒有針對吸入式疫苗對目前全球流行的Omicron的BA.4、BA.5變異株的中和作用進行研究。

也有專家表示，吸入式疫苗可能成為現有新冠疫苗的重要補充。與肌注疫苗相比，吸入式疫苗有望通過呼吸道黏膜免疫反應，守住病毒進入人體的「第一道防線」。