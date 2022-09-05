民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁免治馬桶政策，因宣傳片有偷窺行徑緊急下架道歉，對此，陳時中今（5日）強調，「沒有當作兒戲，慎重道歉、下架影片修訂！」至於藍營仍持續抨擊，他回應，要回歸政策主題，光是責備並不會讓人當選。

陳時中今（5日）上午前往大稻埕慈聖宮參拜，媒體持續關注公廁免治馬桶涉及偷窺的影片，他表示，整體拍攝由專業團隊拍攝、競選團隊設計，當接獲反映後就立刻修正，影片主要是要凸顯出公廁進步文化及提升安全、衛生，相關主題因此被掩蓋，立刻修正、表達歉意造成各界誤會。

關於無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，短片內容未尊重別人隱私和教壞小孩，對此，陳時中強調，「沒有當作兒戲，慎重道歉、下架影片修訂！」至於藍營也持續批評影片內容，陳時中則說，還是要回歸政策主題，光是責備並不會讓人當選，重要是要提出政見，讓市民更好。

陳時中說，影片的政見主軸很清楚就是提升公共廁所的安全衛生，免治馬桶僅是其中的一環，拍攝技巧引發誤會，感到很抱歉。