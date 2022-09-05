汲取台北市豐沛能量，「亞昕集團」主導都更與自建自售，柯宏宗建築師借鑿美國第五大道的熨斗大樓，同樣以三面臨路條件完成「亞昕敦南」，重視地段靠近捷運站、商圈、明星學區的機能性。建築利用大面窗展現光影，並與樹海搭配成為絕景，外表以大膽的曲線呈現當代特色，晉升為台北市新地標。「亞昕敦南」前衛的建築主體鄰近樹海，與自然、機能連成一線，成為「亞昕集團」的自信作品。

在綿延不絕的台灣欒樹中，周遭行列A級商辦和金融大樓，柯宏宗建築師發現台北能量與紐約市的活力相性，尤其是三面臨路和不規則基地的共同點，最後選擇致敬第五大道百年地標的地熨斗大樓。「亞昕集團」十年計畫啟動迄今，確信敦化南路就是台北的第五大道，在都更、自建自售中孕育出的「亞昕敦南」，擁有鄰近樹海與生活機能的優渥條件，富有創意的建築外觀也在城市中獨樹一格，成為當代藝術性地標。

柯宏宗建築師發現了台北能量與紐約市的活力相性，尤其是三面臨路的基地特性，最後選擇致敬第五大道百年地標的地熨斗大樓。(圖/亞昕敦南)

「亞昕敦南」的環境強大，3面臨路擁有完整街廓，環於敦化南路二段林蔭與小學樹海圈，周圍的和平籃球館、遠企購物中心商圈及大安運動中心完成生活所需，步行10分鐘到達商場與休憩地，附近學區更以和平實驗小學、台北教育大學、司法官學院與台大法學院所迤邐，貼合書香世家需求。鄰近科技大樓站與六張犁站，步行11分便能搭乘捷運文湖線，實屬通勤族福音，在交通方面毫無死角。

亞昕集團指名建築師柯宏宗，仰賴他豐富的豪宅設計美感，讓「亞昕敦南」融入樹海，並依靠蒙德里安玻璃面窗的擺放完成光影魔術，大面窗設置十分過癮，依靠反射與折射出的虛實來呈現樹海絕景，其中的通透感讓住戶拍案叫絕。建築總外觀上，使柯宏宗興奮的大膽嘗試，挹注更多光影創意，從建築圓弧結構的神來一筆，給住戶180度的驚艷視野，最後再利用窗框、圓弧、透光大陽台等錯落組合，使自然光線一柱擎天，搭配北北極星花崗岩材質，建築物邊線閃爍搶眼，在遠處也難以遮掩「亞昕敦南」的品味鋒芒。

柯宏宗興奮的大膽嘗試，挹注更多光影創意，從建築圓弧結構的神來一筆，給住戶180度的驚艷視野。(圖/亞昕集團)

即將30歲的「亞新集團」擘劃逾40棟建築作品，目睹6000住戶見證城市之美。本次「亞昕敦南」耗時10年整合，與日系精工團隊聯手操刀，布局13樓層與地下4層規劃，推出30-55坪不等，主打3房2廳格局，鎖定小家庭，並給住戶自主性的裝潢空間。全棟使用SC鋼骨構造與筏式基礎工法，地板厚度25公分，樓高3.5公尺，打造極舒適生活空間。「亞昕敦南」與周遭生活機能完善，地理位置包圍在城市、林蔭與樹海中取得平衡，建築物本身吸睛，一口氣躍升為亮眼地標，成為房市新寵。

亞昕敦南

官方網站網址 https://reurl.cc/QbYDjp

接待中心：台北市大安區敦化南路二段206號

預約專線：02-2378-1688