女星房思瑜出道時憑著甜美外表與婀娜身材受到眾人矚目，而熱愛運動的她也因為參與演出《全明星運動會》第二季而再度爆紅，健美形象深植人心。近日房思瑜與友人前往綠島旅行，不忘在社群媒體上曬出旅遊照，沒想到熱愛戶外運動的她竟「只穿著比基尼」爬山，令網友們眼睛大吃冰淇淋。

房思瑜日前趁著工作空檔與朋友一同前往綠島旅行，而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，在近日PO文表示「熱狗爬山嘍！爬完累的像條狗勾」最後不忘加上TAG「#我都穿比基尼爬山」。照片中，只見房思瑜穿著一套黑色的綁帶比基尼抱著愛犬背對鏡頭、面向大海，大方秀出性感翹臀與美背曲線，接著轉到正面，平坦的腹肌同樣一覽無遺，令演藝圈好友及網友看完後忍不住大讚「好美的畫面」、「藍天白雲海邊有如此美的辣妹和萌狗勾融化了」、「愛的狗勾，美麗的房子」、「哇哇！好爽躺在女神的美腿上」、「房子好辣」、「身材那麼棒」，意外引發話題。

事實上，房思瑜日前也曾曬出同款比基尼照，慶祝自己成為進階濳水員，當時的她還特別跑到墾丁學習並考試，透露「海的寧靜和諧美好，美的燦爛，在海底像是掉入另個宇宙時空，緩緩的飄移讓人暫時忘了陸地上的世界，洶湧澎湃雖然很迷人，但同時也充滿了挑戰」，而照片一公開後也吸引超過8400人按讚。