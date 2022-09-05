高雄市長陳其邁（左）5日出席梓官區通安大橋改建動土典禮，他感謝民進黨立委邱志偉支持地方建設。（林瑞益攝）

高雄市梓官區通安大橋改建工程5日舉行動土典禮，高雄市長陳其邁出席並表示，目前有新台17線的興建，附近有高雄大學跟未來台積電的楠梓園區，此橋梁未來將便利當地交通，希望工程能加速完工。

通安橋是連結梓官區中正路跟楠梓區的重要連通道路，橫跨了典寶溪，陳其邁說，在2019年南方澳大橋倒塌的時候，他當時擔任行政院副院長，就下令所有地方政府有關橋梁必須統檢。

陳其邁表示，去年三月高市府獲得營建署的補助，總經費是1.7億元新台幣的預算，相對編列大概6000萬至7000萬元左右，希望能夠加速興建，因為在過程有流標好幾次，今天也順利招標，盼能加速整個橋梁整建。

此通安大橋對於未來連結援中港溼地和蚵仔寮漁港的交通也很重要，陳其邁指出，蚵仔寮漁港也是一個魅力漁港，假日人潮也非常多，此橋梁的改建可以提升安全與另當地交通更加便捷。

高雄市政府工務局新工處說，此橋梁總長76.2公尺，橋面寬21公尺，是雙向車道各設置一快車道、一混合車道、自行車道與人行道。除了便利交通外，也將提升典寶溪防災整備及抗洪強度。