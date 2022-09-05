北水處今次以「台北與水」為主題，展出實體的光雕互動牆。（北水處提供／張芷瑜台北傳真）

配合2022台北城市博覽會，台北自來水事業處將於9月6日上午10時在花博公園爭豔館舞台區舉辦有獎徵答，北水處表示，現場除提供「藍寶石泉（陽明湧泉）」讓前100位民眾飲用，答題還有機會獲得「翡翠貫通石」，揪大家看展拿禮物。

北水處表示，9月6日上午10時至12時，將在花博舞台區舉辦4場有獎徵答，除讓每場參與活動的前100位民眾飲用「藍寶石湧泉（陽明湧泉）泉水」外，也提供「翡翠貫通石」及紀念品給答對民眾，2樣獨特紀念品只限定限量在9月6日發放。

北水處解釋，「陽明湧泉」經過紗帽山層層過濾，水質潔淨富含礦物質，光線折射後散發如藍寶石般的透亮光芒，而有「藍寶石泉」美稱，而眾所矚目的「翡翠原水管工程」分為翡翠段及龜山段2段，翡翠段隧道已於去年9月29日貫通，隧道兩邊相通瞬間，兩邊的碎石塊「翡翠貫通石」，在民俗上據傳有助求子求財。

北水處說明，今次以「台北與水」為主題，於花博爭艷館六大展區中的「永續發展」區，展出實體的「台北與水」光雕互動牆，讓大家了解台北水資源及翡翠原水管工程等資訊。

北水處補充，台北城市博覽會實體展自8月27日展至9月11日，每日早上10時至下午6時，周五及周六延長開放至晚間8時，詳細資訊請參考城市博覽會官網或電洽台北自來水事業處客服專線02-8733-5678。