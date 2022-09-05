「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演

解放軍正參加俄羅斯「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍演，而北京也持續向俄羅斯採購軍備。

觀察家正從中尋求蛛絲馬跡，想要看出它如何能保持平衡，一方面滿足與莫斯科維繫軍事關係的需求，另一方面避免雙方走得太近，冒著引發美國強烈反應的風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，從上周四起，約有2,000名解放軍參加了俄羅斯主辦的「東方-2022」大規模軍演。

分析家說，從1979年越戰起，就沒甚麼戰鬥經驗的解放軍可以從打過烏克蘭、喬治亞戰爭，並介入敘利亞內戰的俄軍身上學到很多東西。

觀察家正密切關注「東方-2022」軍演，看中俄是否有更親近，並可能互相支持的跡象。然而，中俄關係正在改變，解放軍的技術發展不斷進步，至今在某些領域甚至超越俄羅斯。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授魯金（Artyom Lukin）指出，俄烏戰爭後，地緣政治考量也讓北京對中俄軍事關係更謹慎。

就在俄羅斯2月24日侵略烏克蘭前幾星期，俄羅斯總統普丁和中國大陸國家主席習近平才在北京奧運開幕前夕會面，發表共同聲明說，兩國友誼「沒有限制」，而他們的戰略合作不會受瞬息萬變的國際情勢影響。

俄烏戰爭開打後，北京不但批評西方對俄羅斯制裁，還經常呼應莫斯科的說法，拒絕稱俄羅斯攻打烏克蘭是「侵略」。不過，北京否認供應俄羅斯武器，而美國也說，沒有證據顯示，中方提供俄羅斯軍事物資支援，或是暗中幫忙破壞制裁。

魯金說，中國做到剛好夠維持烏克蘭危機前和俄羅斯建立的軍事關係。他認為，北京所要表達的重點在於，起碼在軍事領域，中國要與俄羅斯維持這關係，但並沒要深化。

不過，他也強調，這評估是根據公開資訊，但外人難以得知，自從烏克蘭戰爭爆發後，中俄在軍事技術或情報上是否有秘密交流。魯金說，中國不願加深和俄羅斯的關係，原因在於它仍依賴美國技術和經濟，而中共第廿次全國代表大會10月即將召開，它不準備和華府和英美或美日聯盟作對。

而德國「基爾大學安全政策研究中心」亞太策略發展處處長季珊（Sarah Kirchberger）說，像美、英、澳等聯盟是真正建立在一代又一代並肩作戰，長久以來的互信上。反之，當專制政權有共同的利益時，能像盟友般有效合作，可是一旦某方看到，夥伴有不利的跡象時，聯盟往往會瓦解。

克宮在烏克蘭的戰略誤判和軍事和技術的拙劣表現，都讓北京視俄羅斯為有問題並令人不安的合作夥伴。也因此，季珊認為，如今北京很可能會致力減少這些錯誤所帶來的影響，而不是更加依賴俄羅斯。

中國已減少採購俄羅斯軍武，選擇自行研製。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料顯示，雖然2002—2021年間，中國進口的主要還是俄製軍火，但進口量已減少了超過一半。

中國正在打造日益精密的戰機，還有第一艘採用電磁彈射系統的非美製航母「福建」艦。然而，俄羅斯仍提供了中國S-400防空系統等重要技術。

上海政法學院軍事分析家倪樂雄說，中俄在軍事關係上平等，但中方依賴俄羅斯軍武，卻讓莫斯科有「心理優越感」。他指出，中國有經濟力，但那並不直接意味有更先進的軍事技術，「要是沒有好的研發體系支援，錢就浪費了」。

魯金說，要是俄羅斯不久開始買中國技術較先進的無人機和軍艦，他也不意外。他指出，要是北京決定出售軍事技術給俄羅斯，也會聰明到把美國的反應考慮進去。