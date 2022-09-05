民進黨團指出，林耕仁的論文中有大規模的複製貼上痕跡。（民進黨團提供）

立委林楚茵表示，林耕仁剪貼了10份新竹政府的統計專案報告。（民進黨團提供）

立委林靜儀指出，林耕仁論文中的42張圖、12張表都是來自政府統計資料，不用自己跑資料。（民進黨團提供）

自從前新竹市長林智堅論文爆出抄襲風波以後，各界開始興起對於論文的檢驗。民進黨立法院黨團今天（5日）早上召開記者會，指控國民黨新竹市長參選人林耕仁2010年交通大學碩士論文涉及抄襲。立委林楚茵表示，林耕仁的論文完全經不起任何檢驗，論文中大量抄襲政府報告，資料引用魚目混珠，且官方統計資料剪剪貼貼，是最不良的示範。

林耕仁擁有交通大學、中華大學雙碩士學位，論文主題為中華大學科技管理研究所2004年出版的《地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例》；以及交通大學高階主管管理碩士學程，2010年出版的《新竹市現況分析及未來發展建議 - 以治安、交通及觀光為例》。林耕仁曾在媒體上披露，自己的團隊甚至把論文拿去跑過比對系統，所以對自己的論文絕對有信心。但他也坦承在中華大學研究所是初階管理課程，為了繼續成長，又去唸了交通大學的高階碩士班。

林楚茵指出，林耕仁的交通大學碩士論文中，剪貼了10份新竹政府的統計專案報告，並列出表格相互比對，包括新竹市98年人口變動分析、98年新竹市警察舉統計要覽、98年治安概況分析、98年交通事故分析等都涉及抄襲。林楚茵認為，林耕仁身為市議員卻大量複製貼上，無法進一步爭取新竹市長。

立委林靜儀表示，在看完所有林耕仁的論文資料後非常驚嘆，她說，林耕仁用議員身分拿到不公開的政府資料，所以學校的學術審查不容易比對出來，而林耕仁身為議員，論文內容卻大量抄襲市政府報告，是寄生在市政府拿學位。林靜儀指出，論文總共54頁中，31頁有大規模的複製貼上痕跡，佔比高達6成，並以林耕仁論文中的第27頁為例，指控整頁幾乎抄襲98年新竹市府的道路交通事故分析第33頁，而且連圖表都是複製抄襲，42張圖、12張表都是來自政府統計資料，不用自己跑資料。

林靜儀說明，林耕仁的資料大量灌水不只抄襲還造假引用，至少6處沒有引用來源、12處錯誤引用、33處直接照抄，她舉例，論文中提到「規律的運動可能是促進國民身體健康的最佳選擇」，但標註來源卻是「青少年偏差行為」，完全錯誤援引資料，不只抄襲還抄錯。

林靜儀認為，國民黨主席朱立倫曾說過，市長候選人的品德最重要，想藉此請問，林耕仁是否應該出面說明，並拿出手版表示，要國民黨不要當雙標政黨，請林耕仁道歉、退選。