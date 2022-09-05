新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長、新北市政顧問陳燕飛今出席「宜蘭人挺林佳龍共同發起人」記者會，以破除他支持新北市長侯友宜的傳聞，林佳龍表示，選舉就是民主嘉年華，大家選賢與能，宜蘭人括陳燕飛、立委陳歐珀都力挺他；陳燕飛則闢謠說，不是他在變，他本來就支持林佳龍，是媒體亂寫拔樁成功。

陳燕飛說，林佳龍支持宜蘭故鄉政策，他當然會力挺，很簡單的道理。對於侯友宜上午受訪表示，陳燕飛不但是新北市宜蘭鄉親代表，同時也是新北市府市政顧問，陳燕飛吐槽，「市政顧問又如何？」上屆支持侯，對方發市政顧問給他是正常的，稱自己與立法院長游錫堃同年，一路以來都挺游，拔樁成功都是媒體亂寫。

林佳龍表示，他跟宜蘭有非常深的淵源，在交通部長任，實現宜蘭人多年願望 包括高鐵延伸到宜蘭、宜蘭鐵路高架化、未來國5銜接蘇花改加上興建蘇花安等交通建設，對於宜蘭人友情意義站出來挺，他非常感謝，未來會建構新北跟宜蘭的共同生活圈，讓宜蘭加入首都圈生活。