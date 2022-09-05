在競爭激烈的演藝圈中，藝人的行為都會被放大檢視，尤其在網路發達的時代，一不留意就會被狗仔或代拍傳出負面消息，近日社群點名3位知名女星才走紅就在片場耍大牌，讓不少人都訝異不已，其中一位為飾演《延禧攻略》富察皇后的秦嵐，迷人長相下，對於待人接物上卻不完美，讓工作人員傳出不滿消息，使她形象受到影響。

女星秦嵐出身自選美比賽，早年拍攝《還珠格格》時結識同劇的黃曉明，不過2003年男方車禍受傷時，秦嵐向劇組告假7天，事後傳出因此拖延拍攝進度；後來秦嵐的私下為人也爆發出爭議，原來在一次公開活動中，秦嵐竟讓1名小女生跪著幫自己拿麥克風，而且一跪就是半個鐘頭，讓外界對她指責道：「也太不尊重人」。儘管她曾澄清，對方並非助理而是工作人員，仍讓她被貼上「耍大牌」的標籤。

秦嵐被爆耍大牌，讓小女生替自己拿麥克風半小時。(圖/秦嵐 ig)

另一位耍大牌女星是陳好，她曾在8、90年代紅極一時，因出演《粉紅女郎》的萬人迷走紅後，又接演《天龍八部》、《三國》等口碑佳作，讓名氣越來越高，因此後來嫁入豪門後淡出時，不少人相當惋惜；不過據傳她拍戲時有件事被詬病，那便是要求劇組空運礦泉水，還必須是進口水，理由是要求洗澡，被不少人批評「普通的水不能洗澡嗎？」這件事傳到知名主持人金星耳裡後，在節目中被拿出來譏諷「一點結果就飄了，太拿本身當回事」，卻未指明是誰，不過網友猜測是陳好，讓她即使已回歸素人身分，仍不時會被此事給糾纏住。

據傳女星陳好要求劇組空運礦泉水，至今仍被人詬病。(圖/陳好 微博)

還有一位女星唐笑則是情緒管理引起爭議，2006年出戰選秀節目《超級女聲》時，展現精湛唱跳實力，被經紀公司和觀眾視為很有潛力的歌手，不料走紅後一次綜藝登台前，因無識別證不能入門，與門口警衛因而爆發口角，甚至還傳出踢向對方的褲檔；後來整起事件被爆開後，形象一夕跌落谷底，儘管嘗試復出，至今依然消失演藝圈，最終已嫁作人婦。