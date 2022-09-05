民進黨狂潑髒水為林智堅脫罪？ 朱立倫：用這方式只會不斷撞牆

前新竹市長林智堅因論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位，退出桃園市長選舉，此後民進黨不斷瞄準國民黨桃園市長參選人張善政攻擊，日前爆出任職宏碁副總期間，報告案多處抄襲，如今又爆出2009年的報告書疑似抄襲，對此，國民黨主席朱立倫表示，用這種潑髒水的方式已經受夠，真的很Low！用這樣跳牆的方式，只會不斷撞牆。

朱立倫說，民進黨用潑髒水方式，已經受夠，真的很Low，民眾也不會接受，如果為了要挽救桃園選情，用這樣跳牆的方式，你只會不斷撞牆；朱說，這是宏碁當時承接的案子，張善政是當時的副總，這是一個10幾個人的團隊，又不是個人學術論文，民進黨好好的解釋個人學術論文才比較重要，一而再再而三潑髒水，民眾不會接受。

此外，民進黨也不斷攻擊國民黨參選人，民進黨也指控國民黨新竹市長參選人林耕仁論文涉及抄襲，對此，朱立倫批評，民進黨不斷用潑髒水方式，應該提出具體實證，不要因為林智堅一個人，就想要把所有人都潑髒水，來為林智堅脫罪，相信再撥更多髒水，不如實實在在，讓大家看到乾乾淨淨的選舉。