上周加權股價指數跌幅達3.96％，是9周以來單周最大跌幅，外資買超面板雙虎，兩檔上周呈現逆勢抗跌，賣超則以金融股為主，前三大由金融控股包辦。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超為880.20億元，累計今年年初至9月2日止，外資總買進金額為12兆2,666.32億元，總賣出金額為13兆3,924.39億元，累計賣超為1兆1,258.07億元。

外資總持有股票市值為18兆3,821.64億元新台幣，占全體上市股票市值的40.24％，較8月26日的19兆3,654.20億元新台幣，減少9,832.56億元。

在個股部分，上周買超前兩大分別為面板股的友達(2409)及群創(3481)，張數分別為31,639張及17,935張，宏達電(2498)買超14,137張排第三。

賣超方面，前三大均為金控股，其中，壽險為主體的新光金(2888)及國泰金(2882)分居第一及第三大賣超個股，張數分別為89,978張及71,849張，中信金(2891)賣超73,230張。