台灣經濟受到外需走緩，若要維繫活力動能，急需服務業對GDP貢獻提高，商業發展研究院5日公布最新商業服務業景氣預測及分析，顯示7 月以來雖有疫情舒緩的「報復性消費」助力，住宿餐飲業實質GDP大幅回升，但在「輸入型」物價上漲的威脅下，國民實質購買力仍難見真正提高。

商業發展研究院董事長許添財表示，所幸一度有如脫韁之馬的房地產價格，「預期上漲心理」飆風暫獲平息。實質不動產及住宅服務業GDP仍有微幅成長，但景氣循環趨勢已持續走緩，去年第二季以來，成長率均較前趨弱。

商業發展研究院商業服務業景氣循環「同行指標綜合指數」（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，簡稱CCCIS）於2022年7月續降為-0.6148個標準差，預測到2023年1月將持續降為-0.8004個標準差。

商研院景氣預測小組由董事長許添財親自操刀，從研究、報告撰寫到發布，和研究小組成員一起工作。許添財指出，綜觀最新分析國內景氣，台灣要維持「穩定成長」仍然具有國際性相對優勢，但要排除「輸入型」（成本推動）的通貨膨脹，政策上要實施「全面性進口替代」。

商研院指出，台灣2022年第二季以來的景氣變動走勢趨緩，其結構上亦有了明顯變化。台灣商業服務業景氣循環指標系統的「領先綜合指數」與「同行綜合指數」，出現雙雙下行。政府公佈的GDP數據，除顯示成長已不若去年的強勁，更顯示外需轉弱，內需相對轉強的新格局。雖然工業製造仍是經濟成長的主要貢獻者，但服務業的貢獻度已相對見高。

其中，「同行綜合指數」裡5個子指標的循環趨勢值，「住宿餐飲業」出現「報復性復蘇」，「服務業受僱員工人數」景氣循環走勢亦見回升，但「批發零售」、「不動產與住宅服務」與「住宅服務、水電瓦斯燃料業」等，仍續下滑。

「領先綜合指數」部份，7個子指標的循環趨勢值，除了「運輸倉儲」與「失業給付初次認定受理件數」持續上升外，其餘「金融保險」、「商業服務業股價指數」、「服務貿易收支」、「民間實質投資」與「商業服務業僱員淨進入率」均見下降。