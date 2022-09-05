知名歌手林俊傑以R&B起家，唱紅不少歌曲，更是拿到不少金曲獎獎項。林俊傑的富豪親哥名為林俊峰，是新加坡某銀行的副總裁，林俊傑從小就將哥哥視為榜樣，兄弟倆互相扶持。近日傳出林俊峰二婚的好消息，許多歌迷曬出林俊傑現身歌歌婚禮的影片，引發許多關注與熱議。

據悉，林俊峰此前已經有過一段婚姻，前妻是四川人，他二婚迎娶的老婆應該是台灣人，林俊峰夫婦在新加坡已經舉行過一次婚禮，這次是女方的歸寧喜宴。令人意外的是，林俊峰和老婆舉辦歸寧喜宴的地點十分簡陋，甚至連紅地毯都沒有，像極了農村辦酒席時，臨時搭建的一個棚子。

從曝光的照片中可以看到，新娘身材豐腴，簡約的婚紗款式將新娘子的氣質襯托的高雅出眾。林俊峰深情款款地看著老婆，用心地和弟弟一起唱情歌，場面溫馨動人。林俊傑盛裝出席，不僅穿了西裝還特意戴上禮帽，打扮得很紳士，讓人一眼就能在人群裡看到他。

林俊傑在哥哥婚宴上，深情獻唱。(圖/林俊傑 微博)

林俊傑暖心獻唱《將故事寫成我們》時，現場的音響設備非常簡陋，他為了不搶走哥哥的風頭，低調地坐在下面清唱。即便如此，賓客們還是蜂擁而至，將林俊傑包圍起來，現場好似演唱會一般，隨後林俊傑還被叫上台與家人合影，他低調地站在角落比心，滿臉都是笑容。

有網友調侃就算是林俊傑也逃不掉家庭聚會被拉出去表演才藝，當他坐在下面唱歌像極了婚慶歌手在暖場子，也透露出一家子也與一般人無異。與其他富豪相比，林俊峰的婚禮算不上奢華，但主持人跳出來表示這是按照女方家鄉的習俗，將歸寧宴設在土地公廟前舉辦，所以才如此接地氣。