帶來充沛雨水的颱風軒嵐諾已遠颺，夜間涼意漸深，但晚上入睡時仍不免感到溫度過高、室內仍偏悶熱，較難入睡，醫師表示，因為人體核心體溫太高，導致入睡困難，建議民眾打造合適的環境溫度，例如冷氣溫度設定在攝氏26~28度，此外，睡前1個半小時前可洗溫水澡以降低核心溫度。

中醫師王心眉於其臉書表示，目前已進入秋天，但實際上出現高溫的頻率仍高，許多人晚上熱到睡不好，有時候冷氣開了，還是翻來覆去好一陣子才能夠睡著。她建議，想擁有一覺到天亮的好眠，需要從環境、生活飲食著手，包括以下數項：

1. 打造優質睡眠環境：

環境溫度、濕度是影響睡眠的2個重要因素。入睡時以電扇或冷氣讓室內降溫，但溫度太低易冷醒，調高溫度又易熱醒。建議冷氣溫度設定在26-28度，使相對濕度50%以下，避免室內外溫差過大造成身體負擔。

身體核心溫度在入睡後會降低，所以入睡時最好蓋上透氣的薄被保暖，並且避免風向直吹身體。

2. 寢具衣著

寢具和睡衣可換成較易散熱、排汗的材質，棉麻織品輕薄透氣，可協助降低體溫、排除濕氣，提高睡眠品質。

3. 溫水澡降低核心溫度

睡前洗溫水澡，可以降低核心溫度。睡前1.5小時洗溫水澡，最有催眠效果，身體會調節核心體溫，讓溫度慢慢下降。因為溫水澡後，身體微血管擴張能幫助散熱，也要注意水溫不要過熱，否則容易造成精神亢奮難以入睡。

4. 睡前避免運動

有些忙碌的人白天找不到時間運動，於是選擇晚上運動，但運動會讓大腦亢奮，也讓核心溫度升高，有些人沒影響，但有些人睡不好跟這個有關。

建議睡前3小時內要避免運動。

5. 飲食注意

夏秋之際陽氣仍然旺盛，身體出現身熱心煩，汗多口渴等現象，在這樣的時節身體已經過熱，更不宜過食辛辣之物，否則易造成心火過旺而身體更加煩躁不適，入睡困難。