有意加入防詐志工者，可透過私訊金門縣警察局金湖分局臉書粉絲專頁、掃描LINE QR code或致電082-336024等方式報名。（警方提供）

詐騙案件層出不窮，金門地區曾出現1人損失金額高達1622萬元的紀錄，縣警局結合公部門成立「金門縣打詐縣府團隊」向詐欺集團宣戰，另金湖分局也規畫整合民間力量，召募防詐志工，加強推播防詐宣導工作。

警方指出，去年金門有200人以上落入詐騙陷阱，損失金額共計數千萬元，其中不少人畢生積蓄遭騙殆盡，有人因此家庭失和，甚至生計陷入困境。

金湖分局召募防詐志工，主要任務是由警方提供反詐騙資訊，再由志工透過臉書、IG、LINE等社群、通訊軟體分享貼文向民眾及親友宣導，提升民眾防詐意識，避免被騙。

有意加入防詐志工者，可透過私訊金門縣警察局金湖分局臉書粉絲專頁、掃描LINE QR code或致電082-336024等方式報名，審核通過即可加入金湖分局防詐志工LINE群組。

金湖分局長曾冠螢表示，警力有限，民力無窮，詐騙集團猖獗，歡迎共同加入防制，守護自己及親友荷包。