警方對吳姓少年等人開出18張罰單、共開罰13萬3200元。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》6屁孩掛偽造車牌還無照 警開18張罰單罰慘了

苗栗縣警察局交通隊員警今年8月中旬，在苗栗縣苗栗市英才路攔查一輛未懸掛牌照機車，更發現機車置物箱內有1面塑膠車牌，並查出吳姓少年等6人，涉嫌無照駕駛、使用偽造牌照，以及牌照吊扣期間行駛道路，警方依法共開出18張罰單、合計處罰13萬3200元，5日也依涉嫌偽造文書印文罪將6名少年函送苗栗地方法庭。

根據了解，員警當時在英才路旁人行道發現1部機車故意將車頭向外，跟其他車輛有所不同，上前查看發現車輛沒有懸掛車牌，並在該部機車置物箱發現1面塑膠車牌，而且還印製號碼、有3顆梅花圖樣，但查驗該車牌照仍在吊扣狀態，驚覺案情不單純。

警方指出，該塑膠車牌幾乎與監理單位核發車牌毫無差異，但向監理單位查核後發現，其號碼根本是未來式車號，明顯是偽造車牌，並追查出16歲吳姓少年擅自將媽媽被吊扣牌照的機車騎走，還借用給其5位友人到處騎車。

苗警也成立專案小組，經過調閱路口監視器比對，發現該部機車多次懸掛偽造塑膠車牌出現在苗栗市各大路口，隨即傳喚吳姓少年等6人到安說明，除依涉嫌違反刑法偽造文書印文罪函送苗栗地方法院偵辦，也對吳男等6人各依法開出無照駕駛、使用偽造牌照及牌照吊扣期間行駛道路等18張違規單，共開罰13萬3200元。

苗栗縣警局長陳武康表示，警局將持續要求員警落實執行勤務，加強盤查可疑人、車，同時提醒同仁執勤安全絕對是第一要務，在執行各項勤務時，一定要保持高度警覺，隨時注意民眾異常舉止，以因應各種突發狀況，對於挑戰公權力的歹徒我們絕不寬貸，一定追究到底。