晶圓代工大廠台積電(2330)擴大在日本的研發設計服務布局，據日經中文網報導，台積電日本全資子公司TSMC Design Technology Japan（TSMC JDC）今年將在大阪設立第二處研發基地，負責技術開發及客戶支援等業務。

台積電股價8月中觸及527元後一路震盪走跌，今（5）日持平開出後小漲0.62％至488元，惟隨後賣壓出籠再度壓回平盤附近震盪，臨近午盤仍力守盤上。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超台積電達6萬2534張。

台積電2020年1月於日本神奈川縣橫濱市設立全資子公司TSMC JDC，據台積電財報揭露，TSMC JDC 2021年營收3.61億元、年增近2.41倍，稅後淨利0.13億元，較前年虧損0.08億元顯著轉盈。2022年上半年稅後淨利0.1億元、年增達44.75％。

據日經中文網報導，台積電2日於橫濱市舉行技術說明會，業務開發資深副總經理張曉強表示，為靈活運用優秀人才，將在日本進行更多投資，今年將在大阪市設立研發基地，為TSMC JDC在日本的第二處基地，將負責技術開發和客戶支援等工作。