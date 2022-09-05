鳳山分局文山派出所2日半夜巡邏時，見40歲的施姓男子騎機車未戴安全帽，於是上前攔查，卻在施男的皮夾內找到毒品，施男購買的是俗稱「糖仔」的二級毒品安非他命，結果帶回警局採驗結果卻是三級毒品反應。施男依違反道路交通管理處罰條例開罰500元以及依違反毒品危害防制條例法辦，讓施男直呼「被騙又被抓，真夠衰」。

施男交易完毒品後騎車返家，但因未戴安全帽遭到警方攔查，而施男疑似為毒品累犯，讓攔查的員警一下車就大嘆「又是你」，施男見到警方便神色慌張、顧左右而言他、雙手也不停顫抖，焦慮的樣子讓警察驚覺有異。

在施男拿出證件時，正好被眼尖員警發現在皮包內有1包毒品，施男坦承剛去買二級毒品「糖仔」（安非他命俗稱），經警局採驗有毒品反應，但只有三級毒品的反應，施男才驚覺自己竟然買到「假貨」，這麼衰的際遇讓施男直呼「被騙又被抓，真夠衰」。施男最後依違反道路交通管理處罰條例開罰500元，依違反毒品危害防制條例法辦。

鳳山分局呼籲，毒品為一切犯罪之根源，影響民眾生活安全甚鉅，請珍惜生命、遠離毒品。

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